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Сезар: «Зенит» по-прежнему заинтересован в Жерсоне, отступные за игрока — € 25 млн

Сезар: «Зенит» по-прежнему заинтересован в Жерсоне, отступные за игрока — € 25 млн
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«Зенит» по-прежнему проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику «Фламенго» Жерсону. Об этом сообщает журналист Мауро Сезар.

По информации источника, сине-бело-голубые могут предпринять новые шаги по подписанию хавбека. Однако бразильский клуб не заинтересован в переговорах с санкт-петербургским клубом. Подчёркивается, что «Фламенго» не готов продать Жерсона дешевле суммы отступных, которая составляет € 25 млн.

Минувшей весной СМИ также сообщали об интересе «Зенита» к 28-летнему игроку.

Жерсон выступает в составе «Фламенго» с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. ПО информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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