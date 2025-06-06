Александр Мостовой — о матче России с Нигерией: товарняки без борьбы и накала уже надоели

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об игре национальной команды с Нигерией. Товарищеский матч завершился вничью — 1:1.

«Прогнозировал, что будет ничья или победа сборной России. Шесть-семь основных игроков сборной Нигерии не приехали. Это хорошая сборная, но они играли «на шаляй-валяй».

Но чего-то спортивного из этого матча всё равно не вынести. Если честно, у меня уже усталость от этих игр. Во втором тайме смотреть было неинтересно. Товарняки без борьбы и накала уже надоели», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 23 матча, в которых 16 раз победила, шесть раз сыграла вничью и один раз уступила.