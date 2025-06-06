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«Это большая редкость». 38-летний голкипер Довбня — о переходе в «Спартак»

«Это большая редкость». 38-летний голкипер Довбня — о переходе в «Спартак»
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Вратарь «Спартака» Александр Довбня рассказал о своём переходе из ярославского «Шинника» в стан красно-белых, а также высказался о недавнем дебюте за московский клуб. В 29-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) 38-летний голкипер вышел на замену и провёл на поле 19 минут.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мангаш – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

— Вышли люди из руководства «Спартака» и сказали, что есть интерес. Да, переход из ФНЛ в топ-команду Премьер-Лиги — это большая редкость, но я уже долго в футболе: играл и в Премьер-Лиге, и в ФНЛ. Поэтому многие тренеры и руководители меня знают. Я думаю, именно это сыграло большую роль.

— Совсем недавно вы дебютировали за «Спартак». Знали ли вы, что выйдете?
— Я не знал, это было сюрпризом.

— И какие эмоции вы испытали?
— Великолепные. Любой футболист не только хочет играть в топ-клубе, а вообще находиться в топ-клубе — это уже большое достижение, — приводит слова Довбни Spartak City Football.

Довбня присоединился к красно-белым прошлым летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

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