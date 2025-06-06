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Греческий АЕК хочет выкупить контракт Марко Николича у ЦСКА

Греческий АЕК хочет выкупить контракт Марко Николича у ЦСКА
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Греческий АЕК хочет назначить сербского специалиста Марко Николича, ныне возглавляющего московский ЦСКА, на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб готов выкупить контракт сербского тренера у ЦСКА, если сумеет договориться с самим Николичем.

Сербский специалист возглавил ЦСКА летом прошлого года. Ранее Николич был главным тренером в «Локомотиве», «Партизане» и саудовском «Аль-Шабабе».

Напомним, под руководством Николича красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. В Российской Премьер-Лиге ЦСКА финишировал на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

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