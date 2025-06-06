Защитник сборной России Вахания: Нигерия — хорошая команда, играть было тяжело

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания высказался о товарищеском матче национальной команды со сборной Нигерии. Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Очень хорошая команда. Было тяжело играть. Интересная встреча. В защите, мне кажется, проблем у нас не было. В атаке хотелось бы лучше, но в принципе всё неплохо. Нигерия — очень хорошая команда.

Конечно, поддержали Матвея после пропущенного гола. Ничего страшного», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее в 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 23 матча, в которых 16 раз победила, шесть раз сыграла вничью и один раз уступила.