«Челси» хочет обменять Нкунку на Фермина Лопеса из «Барселоны» — Mundo Deportivo

«Челси» обратился к «Барселоне» с предложением обменять 27-летнего атакующего полузащитника Кристофера Нкунку на 22-летнего хавбека Фермина Лопеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, как и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик, ответили категоричным отказом на подобное предложение. Подчёркивается, единственный вариант, при котором Фермин может уйти в «Челси», — если сам футболист попросит об этом.

В минувшем сезоне Лопес принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: