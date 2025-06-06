Игрок сборной России Щетинин высказался о ничьей в матче с Нигерией

Полузащитник сборной России Михаил Щетинин поделился мнением о ничьей в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

«У нас была хорошая концовка. Были те же моменты у Батракова. Обидно, что не получилось.

Мы уважаем каждого соперника. Беларусь с Казахстаном тоже нормально сыграли. Будем настраиваться на них», — передаёт слова Щетинина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.

Как сборная России играет при Карпине: