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Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России в игре с Нигерией

Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России в игре с Нигерией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Не соглашусь, что не понимали, как выходить в атаку в первом тайме. Возможно, была боязнь потерять мяч, перестраховывались. Нужно было давать передачи вперёд после того, как выводили на мяч Осипенко, Мелёхина и так далее. Присутствовала боязнь ошибиться, потерять мяч. А так — первые 35 минут мне понравились больше всего в этой игре.

Расстройство сегодня было, потому что позволяли ошибки, позволили выйти нападающему сопернику один на один с нашего же аута. С Замбией такие ошибки прощаются, а здесь — нет. Поэтому расстройства было больше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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