Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России в игре с Нигерией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

«Не соглашусь, что не понимали, как выходить в атаку в первом тайме. Возможно, была боязнь потерять мяч, перестраховывались. Нужно было давать передачи вперёд после того, как выводили на мяч Осипенко, Мелёхина и так далее. Присутствовала боязнь ошибиться, потерять мяч. А так — первые 35 минут мне понравились больше всего в этой игре.

Расстройство сегодня было, потому что позволяли ошибки, позволили выйти нападающему сопернику один на один с нашего же аута. С Замбией такие ошибки прощаются, а здесь — нет. Поэтому расстройства было больше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.