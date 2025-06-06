Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России в игре с Нигерией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в товарищеском матче с Нигерией (1:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
«Не соглашусь, что не понимали, как выходить в атаку в первом тайме. Возможно, была боязнь потерять мяч, перестраховывались. Нужно было давать передачи вперёд после того, как выводили на мяч Осипенко, Мелёхина и так далее. Присутствовала боязнь ошибиться, потерять мяч. А так — первые 35 минут мне понравились больше всего в этой игре.
Расстройство сегодня было, потому что позволяли ошибки, позволили выйти нападающему сопернику один на один с нашего же аута. С Замбией такие ошибки прощаются, а здесь — нет. Поэтому расстройства было больше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
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