Валерий Карпин объяснил голевую ошибку Матвея Сафонова в матче с Нигерией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результативную ошибку голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в товарищеском матче Россия — Нигерия. Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась с ничейным счётом 1:1.

— Как объясняете ошибку Сафонова?

— Думаю, в «ПСЖ» они это просто не тренируют. Не тренируют передачу вратаря на опорного полузащитника, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 71-й минуте встречи, находясь в штрафной, Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодаре, после чего забил гол. 10 июня сборная России встретится с национальной командой Беларуси.