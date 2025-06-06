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Валерий Карпин объяснил голевую ошибку Матвея Сафонова в матче с Нигерией

Валерий Карпин объяснил голевую ошибку Матвея Сафонова в матче с Нигерией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результативную ошибку голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в товарищеском матче Россия — Нигерия. Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

— Как объясняете ошибку Сафонова?
— Думаю, в «ПСЖ» они это просто не тренируют. Не тренируют передачу вратаря на опорного полузащитника, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 71-й минуте встречи, находясь в штрафной, Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодаре, после чего забил гол. 10 июня сборная России встретится с национальной командой Беларуси.

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