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Валерий Карпин: в игре сборной России с Нигерией — позитивное всё

Валерий Карпин: в игре сборной России с Нигерией — позитивное всё
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о позитивных моментах, которые можно выделить в товарищеском матче с нигерийской национальной командой (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

— Что можно выделить позитивного по такой игре?
— Всё. Начиная с прессинга. Не помню, кроме выхода один на один, у Нигерии ни одного момента. Если брать полумомент во втором тайме, то у нас таких было 10.

— Этот состав сильнейший на данный момент?
— Из тех, кто сейчас доступен и на сборе, — да. А так Дивеев недоступен, Головин недоступен, Обляков недоступен, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче с Нигерией сборная России пропустила впервые с октября 2023 года. До этого подопечные Валерия Карпина одержали восемь побед подряд с общим счётом 44:0. В октябре 2023 года сборная России дважды пропустила от Кении в товарищеской игре (2:2).

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