Валерий Карпин: в игре сборной России с Нигерией — позитивное всё

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о позитивных моментах, которые можно выделить в товарищеском матче с нигерийской национальной командой (1:1).
— Что можно выделить позитивного по такой игре?
— Всё. Начиная с прессинга. Не помню, кроме выхода один на один, у Нигерии ни одного момента. Если брать полумомент во втором тайме, то у нас таких было 10.
— Этот состав сильнейший на данный момент?
— Из тех, кто сейчас доступен и на сборе, — да. А так Дивеев недоступен, Головин недоступен, Обляков недоступен, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче с Нигерией сборная России пропустила впервые с октября 2023 года. До этого подопечные Валерия Карпина одержали восемь побед подряд с общим счётом 44:0. В октябре 2023 года сборная России дважды пропустила от Кении в товарищеской игре (2:2).
Как сборная России играет при Карпине: