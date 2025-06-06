Данил Глебов объяснил пропущенный гол в матче со сборной Нигерии после ошибки Сафонова

Полузащитник сборной России Данил Глебов объяснил пропущенный гол в матче с национальной командой Нигерии после ошибки голкипера Матвея Сафонова. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Хорошее впечатление, хороший соперник. Достаточно солидно сегодня сыграли, было немало моментов. Как Нигерия приехала не сильным составом? Их футболисты играют в ведущих чемпионатах. Я считаю, что ничего глобального не случилось. Ошибки бывают — может, недопоняли с Матвеем друг друга. Всё нормально», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее в 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 23 матча, в которых 16 раз победила, шесть раз сыграла вничью и один раз уступила.