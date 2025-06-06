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Главный тренер сборной Нигерии высказался о ничьей со сборной России

Главный тренер сборной Нигерии высказался о ничьей со сборной России
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Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль поделился мнением о ничьей с Россией в товарищеском матче (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Прекрасный матч, отличная атмосфера и болельщики. Сборная России — прекрасная команда, которая сыграла отлично, тяжёлый матч для нас. Они были хороши и технически, и особенно — в прессинге. Ничья — справедливый результат», — передаёт слова Эрика Шелля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.

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