Норвегия разгромно побеждает Италию в отборе ЧМ к перерыву, забили все три форварда хозяев

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Италии. Команды играют на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хосе Санчес Мартинес из Испании. К исходу первого тайма счёт 3:0 в пользу норвежской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте форвард «Атлетико» Александр Сёрлот вывел Норвегию вперёд с передачи вингера «РБ Лейпциг» Антонио Нусы. На 34 минуте Нуса отличился самостоятельно. На 42-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд довёл счёт до крупного. Ему ассистировал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

После двух туров Норвегия с шестью очками единолично возглавляет группу I. Сборная Италии, в свою очередь, располагается на четвёртой строчке с 0 очков и имеет два матча в запасе. В минувшем туре сборная Норвегии на выезде одержала победу над сборной Израиля (4:2).