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Норвегия — Италия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Норвегия разгромно побеждает Италию в отборе ЧМ к перерыву, забили все три форварда хозяев

Норвегия разгромно побеждает Италию в отборе ЧМ к перерыву, забили все три форварда хозяев
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Италии. Команды играют на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хосе Санчес Мартинес из Испании. К исходу первого тайма счёт 3:0 в пользу норвежской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Норвегия
2-й тайм
3 : 0
Италия
1:0 Сёрлот – 14'     2:0 Нуса – 34'     3:0 Холанд – 42'    

На 14-й минуте форвард «Атлетико» Александр Сёрлот вывел Норвегию вперёд с передачи вингера «РБ Лейпциг» Антонио Нусы. На 34 минуте Нуса отличился самостоятельно. На 42-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд довёл счёт до крупного. Ему ассистировал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

После двух туров Норвегия с шестью очками единолично возглавляет группу I. Сборная Италии, в свою очередь, располагается на четвёртой строчке с 0 очков и имеет два матча в запасе. В минувшем туре сборная Норвегии на выезде одержала победу над сборной Израиля (4:2).

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