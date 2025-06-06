Комличенко назвал Нигерию самым мощным соперником сборной России
Поделиться
Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о сборной Нигерии после товарищеского матча. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
«Нигерия — нормальная, физически сильная команда, неуступчивая. Это то, чего я и ожидал. Все такие атлетичные, мощные. Никто очень не выделялся, все как на подбор. Бегут, борются, бьются.
Наверное, это самый мощный соперник, с которым я играл. Труднее всего было выдержать высокий темп, немного душновато. В РПЛ темп не такой, чуть пониже.
У Нигерии был нормальный состав, как и уровень сопротивления. Может, где-то всё зависело от нас — позволяли им всё делать», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2025
-
23:21
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
21:59
-
21:54
-
21:49