Комличенко назвал Нигерию самым мощным соперником сборной России

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о сборной Нигерии после товарищеского матча. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Нигерия — нормальная, физически сильная команда, неуступчивая. Это то, чего я и ожидал. Все такие атлетичные, мощные. Никто очень не выделялся, все как на подбор. Бегут, борются, бьются.

Наверное, это самый мощный соперник, с которым я играл. Труднее всего было выдержать высокий темп, немного душновато. В РПЛ темп не такой, чуть пониже.

У Нигерии был нормальный состав, как и уровень сопротивления. Может, где-то всё зависело от нас — позволяли им всё делать», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.