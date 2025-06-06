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Комличенко назвал Нигерию самым мощным соперником сборной России

Комличенко назвал Нигерию самым мощным соперником сборной России
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Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о сборной Нигерии после товарищеского матча. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Нигерия — нормальная, физически сильная команда, неуступчивая. Это то, чего я и ожидал. Все такие атлетичные, мощные. Никто очень не выделялся, все как на подбор. Бегут, борются, бьются.

Наверное, это самый мощный соперник, с которым я играл. Труднее всего было выдержать высокий темп, немного душновато. В РПЛ темп не такой, чуть пониже.

У Нигерии был нормальный состав, как и уровень сопротивления. Может, где-то всё зависело от нас — позволяли им всё делать», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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