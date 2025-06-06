Сборная Бельгии в гостях не смогла обыграть Северную Македонию в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группы J европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Северной Македонии и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

На 29-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Максим Де Кёйпер. На 87-й минуте защитник хозяев Эзган Алиоски восстановил равновесие.

После трёх игр европейской квалификации Северная Македония набрала пять очков и занимает второе место. Бельгийская национальная команда заработала одно очко после одного матча. На последнем, пятом месте находится сборная Лихтенштейна с 0 очков после трёх встреч.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: