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Северная Македония — Бельгия, результат матча 6 июня 2025, счет 1:1, квалификация к чемпионату мира 2026 года

Сборная Бельгии в гостях не смогла обыграть Северную Македонию в матче отбора к ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го тура группы J европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Северной Македонии и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
1 : 1
Бельгия
0:1 Де Кёйпер – 29'     1:1 Алиоски – 87'    

На 29-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Максим Де Кёйпер. На 87-й минуте защитник хозяев Эзган Алиоски восстановил равновесие.

После трёх игр европейской квалификации Северная Македония набрала пять очков и занимает второе место. Бельгийская национальная команда заработала одно очко после одного матча. На последнем, пятом месте находится сборная Лихтенштейна с 0 очков после трёх встреч.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
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