Комличенко ответил, поедет ли на матч сборной России с Беларусью
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Нападающий сборной России Николай Комличенко ответил, поедет ли он на товарищеский матч с белорусской национальной командой, который состоится 10 июня.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Поедете на матч с Беларусью?
— Думаю, да, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В минувшем сезоне Комличенко принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
Как сборная России играет при Карпине:
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