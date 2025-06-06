Главный тренер сборной Нигерии выделил Комличенко в составе сборной России

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль выделил нападающего Николая Комличенко в составе сборной России после товарищеского матча. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

— Кого выделите в составе сборной России?

— Много хороших игроков. Хочу отметить Комличенко. Игра здорово выстроена особенно на флангах, выход из обороны в атаку прекрасно поставлен. Сыграть вничью с Россией — повод для гордости, — передаёт слова Эрика Шелля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.