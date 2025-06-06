Алексей Батраков назвал сборную Нигерии самым сильным соперником за последнее время

Полузащитник сборной России Алексей Батраков поделился мнением о нигерийской национальной команде после их очного матча (1:1).

«За последнее время это самый сильный и интересный соперник. Много было моментов, особенно в конце, но не получилось. Это самый тяжёлый матч и в физическом плане тоже», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.

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