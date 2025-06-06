Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Комличенко сообщил, что Сафонов извинился за пропущенный гол в матче с Нигерией

Нападающий сборной России Николай Комличенко сообщил, что голкипер Матвей Сафонов извинился за пропущенный гол в товарищеском матче с Нигерией. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

— Грустно, что прервалась «сухая» серия?

— Да нет. Товарищеский матч, чего грустить? Нормально играли, моменты были, содержание матча было целостное. Смотрелись неплохо против хорошей команды.

— Поддержали Сафонова?

— Да, поддержали. Он зашёл в раздевалку, сразу извинился. Всё нормально, бывает, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.