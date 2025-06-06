Алексей Батраков: показалось, что сборная Нигерии в конце матча затягивала время

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о финальном отрезке товарищеского матча Россия — Нигерия. Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Мне показалось, что в конце матча соперник немного затягивал время. Но надо отталкиваться от себя — мы сами не забили», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее в 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 23 матча, в которых 16 раз победила, шесть раз сыграла вничью и один раз уступила.