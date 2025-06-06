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Комличенко: очень ждали Сафонова в сборной России, всегда хочется ему забивать

Комличенко: очень ждали Сафонова в сборной России, всегда хочется ему забивать
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Нападающий сборной России Николай Комличенко сообщил, что в национальной команде ждали приезда вратаря Матвея Сафонова, ранее выигравшего Лигу чемпионов в составе «ПСЖ».

— Конечно, мы очень ждали Сафонова в сборной. Это большой плюс, когда приезжает вратарь такого уровня. Всегда хочется ему забивать на тренировках (смеётся).

— Медали показывал?
— Кому-то показал, но я не видел и не спрашивал. Чего на них смотреть? Медали как медали, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 6 июня, сборная России встречалась с Нигерией в товарищеском матче. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со счётом 1:1.

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