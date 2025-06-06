Комличенко: очень ждали Сафонова в сборной России, всегда хочется ему забивать

Нападающий сборной России Николай Комличенко сообщил, что в национальной команде ждали приезда вратаря Матвея Сафонова, ранее выигравшего Лигу чемпионов в составе «ПСЖ».

— Конечно, мы очень ждали Сафонова в сборной. Это большой плюс, когда приезжает вратарь такого уровня. Всегда хочется ему забивать на тренировках (смеётся).

— Медали показывал?

— Кому-то показал, но я не видел и не спрашивал. Чего на них смотреть? Медали как медали, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 6 июня, сборная России встречалась с Нигерией в товарищеском матче. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со счётом 1:1.

Материалы по теме Комличенко сообщил, что Сафонов извинился за пропущенный гол в матче с Нигерией

Как Сафонова встретили на праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ: