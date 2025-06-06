Комличенко высказался о поддержке сборной России в матче с Нигерией в «Лужниках»

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о поддержке в товарищеском матче с Нигерией (1:1). Встречу, которая проходила на стадионе «Лужники» в Москве, посетили 45 638 зрителей.

«В «Лужниках» классная футбольная атмосфера. Слышали болельщиков, мне понравилось. При Станиславе Саламовиче [Черчесове] я тоже был в сборной, играл против Шотландии, Бельгии вроде. Однако там было пошумнее, вообще биток. Но этот матч напомнил о тех», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.