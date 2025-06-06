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Главный тренер сборной Нигерии сравнил сборную России с Германией по игре

Главный тренер сборной Нигерии сравнил сборную России с Германией по игре
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Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль ответил на вопрос об игровом стиле российской национальной команды. Сегодня, 6 июня, сборная России встречалась с Нигерией в товарищеском матче. Команды Валерия Карпина и Эрика Шелля сыграли вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

— С какой другой сборной могли бы сравнить сборную России?
— У африканских команд не всегда есть возможность играть с европейскими командами. Повторюсь, сборная России сильна в прессинге. Я бы сравнил вашу команду со сборной Германией. Это довольно умный футбол. Но российскую сборную отличает движение. Если приехать сюда, не изучив игру сборной России, то вы испытаете очень много проблем, — передаёт слова Эрика Шелля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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