Главный тренер сборной Нигерии сравнил сборную России с Германией по игре

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль ответил на вопрос об игровом стиле российской национальной команды. Сегодня, 6 июня, сборная России встречалась с Нигерией в товарищеском матче. Команды Валерия Карпина и Эрика Шелля сыграли вничью со счётом 1:1.

— С какой другой сборной могли бы сравнить сборную России?

— У африканских команд не всегда есть возможность играть с европейскими командами. Повторюсь, сборная России сильна в прессинге. Я бы сравнил вашу команду со сборной Германией. Это довольно умный футбол. Но российскую сборную отличает движение. Если приехать сюда, не изучив игру сборной России, то вы испытаете очень много проблем, — передаёт слова Эрика Шелля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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Как сборная России играет при Карпине: