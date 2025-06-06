Комличенко не стал отвечать на вопрос о звонках от тренера «Спартака» Станковича

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко ушёл от ответа на вопрос о своём возможном переходе в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

— Была информация, что вам звонил тренер «Спартака» Станкович.

— Без комментариев, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По данным СМИ, московский «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Ростова» Комилченко. Сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович лично несколько раз звонил форварду, чтобы убедить его присоединиться к столичной команде. Сам Комличенко недавно подтвердил намерения покинуть «Ростов» летом.