Комличенко не стал отвечать на вопрос о звонках от тренера «Спартака» Станковича

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко ушёл от ответа на вопрос о своём возможном переходе в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.
— Была информация, что вам звонил тренер «Спартака» Станкович.
— Без комментариев, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По данным СМИ, московский «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Ростова» Комилченко. Сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович лично несколько раз звонил форварду, чтобы убедить его присоединиться к столичной команде. Сам Комличенко недавно подтвердил намерения покинуть «Ростов» летом.