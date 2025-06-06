Главный тренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Матвея Сафонова

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль прокомментировал ошибку голкипера сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова, которая привела к голу в товарищеском матче между этими национальными командами. Встреча завершилась вничью — 1:1.

— Ожидали такой ошибки от Сафонова?

— Все ошибаются. К голам всегда приводят ошибки. Они случаются со всеми. Нельзя винить только вратаря. Сафонов — прекрасный вратарь, я слежу за чемпионатом Франции, — передаёт слова Эрика Шелля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толуваласе Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.