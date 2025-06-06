Сафонов отказался от награды лучшему игроку матча с Нигерией

Вратарь сборной России Матвей Сафонов сообщил, что хочет отказаться от приза лучшему игроку товарищеского матча с Нигерией (1:1). Напомним, на 71-й минуте встречи Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толуваласе Арокодаре, после чего он забил гол.

– Насколько ты согласен с определением лучшего игрока матча?

– Я уже сказал, если можно, я бы вернул этот приз. Я думаю, что если было бы голосование по окончании матча, то результаты были бы другие. Поэтому, если можно, то я бы, естественно, отказался от этого приза.

Я хочу сказать спасибо команде за самоотдачу, за то, что до последнего старались добыть победу, но всё закончилось ничьей. Хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто был сегодня на стадионе, кто за нас болел, кто приехал поболеть за меня лично. За то, что испортил немного настроение в такой замечательный праздник футбола, — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

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