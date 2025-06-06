Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов ответил, останется ли он в расположении сборной России на матч с Беларусью

Сафонов ответил, останется ли он в расположении сборной России на матч с Беларусью
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, останется ли он в расположении национальной команды на товарищеский матч с Беларусью, который пройдёт 10 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё зависит от того, кто будет играть. В ближайшее время будет принято решение, останусь ли я в расположении сборной или поеду готовиться к клубному чемпионату мира в США», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Сафонов отказался от награды лучшему игроку матча с Нигерией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android