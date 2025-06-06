Сафонов ответил, останется ли он в расположении сборной России на матч с Беларусью

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, останется ли он в расположении национальной команды на товарищеский матч с Беларусью, который пройдёт 10 июня.

«Всё зависит от того, кто будет играть. В ближайшее время будет принято решение, останусь ли я в расположении сборной или поеду готовиться к клубному чемпионату мира в США», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.