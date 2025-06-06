Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «ПСЖ» Сафонов сказал, что не считает себя главной звездой в сборной России

Вратарь «ПСЖ» Сафонов сказал, что не считает себя главной звездой в сборной России
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что не считает себя главной звездой национальной команды.

«Ни в коем случае не чувствую себя главным или самым популярным в сборной. Понятно, что есть ажиотаж, связанный с тем, что меня год не было в России, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Это большое событие как для меня, так и для российских болельщиков. Ажиотаж связан с этим, потому что это было буквально неделю назад. Согласен, что мало кто из России выигрывал Лигу чемпионов. Но не считаю, что я главная звезда сборной, если моя команда выиграла Лигу чемпионов», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Сафонов ответил, останется ли он в расположении сборной России на матч с Беларусью

Как Сафонова встретили на праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android