Вратарь «ПСЖ» Сафонов сказал, что не считает себя главной звездой в сборной России

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что не считает себя главной звездой национальной команды.

«Ни в коем случае не чувствую себя главным или самым популярным в сборной. Понятно, что есть ажиотаж, связанный с тем, что меня год не было в России, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Это большое событие как для меня, так и для российских болельщиков. Ажиотаж связан с этим, потому что это было буквально неделю назад. Согласен, что мало кто из России выигрывал Лигу чемпионов. Но не считаю, что я главная звезда сборной, если моя команда выиграла Лигу чемпионов», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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