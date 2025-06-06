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Гибралтар — Хорватия, результат матча 6 июня 2025, счет 0:0, отборочный турнир ЧМ-2026

Хорватия со счётом 7:0 обыграла Гибралтар, Перишич набрал пять очков по системе «гол+пас»
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Завершился матч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Гибралтара и Хорватии. Команды играли на стадионе «Алгарве» (Сан Жоау да Венда, Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Хорваты одержали разгромную победу со счётом 7:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 7
Хорватия
0:1 Пашалич – 28'     0:2 Будимир – 30'     0:3 Иванович – 60'     0:4 Иванович – 63'     0:5 Перишич – 73'     0:6 Крамарич – 77'     0:7 Крамарич – 80'    

На 28-й минуте полузащитник сборной Хорватии Марко Пашалич открыл счёт в матче. На 30-й минуте нападающий Анте Будимир удвоил преимущество гостей. На 60-й минуте форвард Франьо Иванович отправил третий мяч в ворота Гибралтара, а спустя три минуты Иванович оформил дубль. На 73-й минуте Иван Перишич забил пятый мяч хорватской национальной команды. На 77-й минуте Андрей Крамарич сделал счёт 6:0, а на 80-й забил седьмой мяч своей команды.

Отметим, что 36-летний Перишич также стал автором четырёх результативных передач.

После этой победы в активе сборной Хорватии стало три очка. Команда занимает третье место в группе L отборочного турнира. Гибралтар находится на пятой строчке, не имея очков.

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