Хорватия со счётом 7:0 обыграла Гибралтар, Перишич набрал пять очков по системе «гол+пас»

Завершился матч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Гибралтара и Хорватии. Команды играли на стадионе «Алгарве» (Сан Жоау да Венда, Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Хорваты одержали разгромную победу со счётом 7:0.

На 28-й минуте полузащитник сборной Хорватии Марко Пашалич открыл счёт в матче. На 30-й минуте нападающий Анте Будимир удвоил преимущество гостей. На 60-й минуте форвард Франьо Иванович отправил третий мяч в ворота Гибралтара, а спустя три минуты Иванович оформил дубль. На 73-й минуте Иван Перишич забил пятый мяч хорватской национальной команды. На 77-й минуте Андрей Крамарич сделал счёт 6:0, а на 80-й забил седьмой мяч своей команды.

Отметим, что 36-летний Перишич также стал автором четырёх результативных передач.

После этой победы в активе сборной Хорватии стало три очка. Команда занимает третье место в группе L отборочного турнира. Гибралтар находится на пятой строчке, не имея очков.