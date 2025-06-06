Матвей Сафонов ответил, думает ли об аренде из «ПСЖ»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов оценил вероятность возможного ухода из «ПСЖ» на правах аренды.

— Думал об аренде?

— Можно говорить об аренде только тогда, когда клуб хочет отдать в аренду. Я не конфликтный человек. Если мне говорят, что всё в порядке и нет никаких разногласий, то смысл говорить об аренде? Какую-то практику я всё равно получаю — сыграл 16 матчей за «ПСЖ». В аренде сыграю в два раза больше, но это всегда тяжёлый вопрос. Мы доказали, что «ПСЖ» — самый сильный клуб мира на сегодняшний день. Стоит ли уходить в аренду из самого сильного клуба мира? Это вопрос дискуссии. Я об этом не думал. Устраивает ли меня моё положение? Нет. Но только в моих силах его поменять, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом прошлого года. В своём первом же сезоне в новом клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Всего на счету голкипера 17 матчей и 13 пропущенных голов за «ПСЖ» во всех турнирах.