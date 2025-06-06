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Матвей Сафонов высказался о голевой ошибке в матче сборной России с Нигерией

Матвей Сафонов высказался о голевой ошибке в матче сборной России с Нигерией
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о результативной ошибке в матче с Нигерией (1:1). Напомним, на 71-й минуте встречи Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодаре, после чего он забил гол.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«В матче есть как хорошие, так и отрицательные моменты. Но в любом случае сегодня в голове у меня та ошибка или оплошность, которая случилась. Сегодня мне нужно сделать выводы из отрицательного и запомнить положительное. Не утопать в печали, тоске и самокопании. Это точно не про меня. Сейчас я уже готов к новым вызовам. Ошибка — это опыт, который нужно преобразовывать в положительное», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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