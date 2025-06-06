Сафонов: сильнее меня никто не расстроен ошибкой в матче с Нигерией

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о своей ошибке в товарищеском матче с Нигерией (1:1). Напомним, на 71-й минуте встречи Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодаре, после чего он забил гол.

«Я очень хотел сыграть за сборную, очень ждал. За последнюю неделю произошло очень много всего эмоционального и хорошего. Сильнее меня никто не расстроен моей ошибкой», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.