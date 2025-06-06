Сафонов: мне тяжеловато в плане уверенности, до этого я пять сезонов был основным вратарём

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался на тему уверенности на фоне нерегулярной игровой практики в клубе.

«Когда вратарь играет постоянно, появляется уверенность, потому что ты всегда в тонусе. Для меня немного тяжеловато в плане уверенности, потому что бывает всего один матч за месяц — нужно выйти и сыграть его. А до этого я пять сезонов был основным вратарём в «Краснодаре». В моей карьере сильно поменялась ситуация. Мне нужно находить способы всегда быть в тонусе. Это большой опыт для меня, потому что я не был в ситуации, когда стабильно являюсь вторым вратарём. Я вижу в этом только то, что могу дальше развиваться как профессионал и быть готовым», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме Матвей Сафонов ответил, думает ли об аренде из «ПСЖ»

Как Сафонова встретили на праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ: