Вратарь «ПСЖ» Сафонов высказался о конкуренции в сборной России

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал конкуренцию в национальной команде за место в воротах после товарищеского матча Россия — Нигерия. Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась с ничейным счётом 1:1.

— Агкацев теперь ваш основной конкурент в сборной?

— Неправильно выделять кого-то одного. В России всегда была очень сильная вратарская школа. Очень много достойных вратарей сейчас в сборной. Я бы не выделял кого-то одного. Нет такого, что кто-то один — первый номер. Все в конкуренции, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов впервые с лета 2024 года принял участие в матче сборной России. Помимо вратаря «ПСЖ», на июньский тренировочный сбор в состав национальной команды вызваны голкиперы Андрей Лунёв из «Динамо» и Александр Максименко из «Спартака». Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев был исключён из списка из-за травмы.