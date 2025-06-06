Матвей Сафонов не стал предсказывать, кто выиграет РПЛ в следующем сезоне

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов отказался предсказывать, кто выиграет Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне. Перед началом минувшего сезона Сафонов допустил, что «Краснодар» может стать чемпионом России в один год с тем, когда «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов.

— Предскажете нового чемпиона?

— Я больше ничего не буду говорить. Пусть будет так, что я один раз угадал чемпиона — и все это запомнят, чем следующие ошибки, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 6 июня, сборная России встречалась с Нигерией в товарищеском матче. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со счётом 1:1.

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