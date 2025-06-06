Сафонов: тактические требования в сборной России и «ПСЖ» различаются

Голкипер сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о своём приезде в страну, а также заявил, что тактические требования в двух командах различаются.

— Остались ли эмоции от победы в Лиге чемпионов?

— Я вернулся в Россию, в расположение сборной — домой. Приехал в положительном настроении, но старался сразу переключиться на работу. Все разговоры были о сопернике. У меня было не так много времени на подготовку, поэтому я больше концентрировался на том, что мне нужно будет делать в матче. Тактические требования в сборной и в «ПСЖ» различаются. А медали привёз и показал тем, кто хотел, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.