Вратарь «ПСЖ» Сафонов: удалось ли поспать с Кубком Лиги чемпионов? Я с Кубками не сплю

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о том, что представители сборной России по футболу встретили его в аэропорту с копией кубка Лиги чемпионов. «ПСЖ» вместе с Сафоновым стали победителями турнира, обыграв в финале «Интер» (5:0).
— Это был неожиданный и приятный сюрприз от сборной. Встретили меня с кубком Лиги чемпионов. Не ожидал такого. Можно сказать, что немного продлили моё празднование.
— Поспать с кубком удалось?
— Я с кубками не сплю, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
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