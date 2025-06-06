Вратарь «ПСЖ» Сафонов: удалось ли поспать с Кубком Лиги чемпионов? Я с Кубками не сплю

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о том, что представители сборной России по футболу встретили его в аэропорту с копией кубка Лиги чемпионов. «ПСЖ» вместе с Сафоновым стали победителями турнира, обыграв в финале «Интер» (5:0).

— Это был неожиданный и приятный сюрприз от сборной. Встретили меня с кубком Лиги чемпионов. Не ожидал такого. Можно сказать, что немного продлили моё празднование.

— Поспать с кубком удалось?

— Я с кубками не сплю, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.