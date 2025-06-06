Норвегия разгромила Италию в отборе ЧМ-2026, оставив соперника с 0 очков в группе

Завершился матч 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Италии. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Санчес Мартинес из Испании. Крупную победу со счётом 3:0 одержали футболисты норвежской команды.

На 14-й минуте форвард «Атлетико» Александр Сёрлот вывел Норвегию вперёд с передачи вингера «РБ Лейпциг» Антонио Нусы. На 34 минуте Нуса отличился самостоятельно. На 42-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд довёл счёт до крупного. Ему ассистировал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

Норвегия набрала девять очков в трёх стартовых турах отбора на ЧМ-2026 и возглавляет группу I. Италия располагается на четвёртой строчке из пяти. У команды 0 очков при одном проведённом матче.