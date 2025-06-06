Сафонов рассказал, что одноклубники из «ПСЖ» интересуются новостями о сборной России

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что одноклубники интересуются новостями о российской национальной команде.

«После поездки во Вьетнам, где начался ураган, приехал в клуб и рассказал об этом. Некоторые в «ПСЖ» интересуются сборной России, какие там новости, но это не первые вопросы, которые они задают», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 6 июня, сборная России встречалась с Нигерией в товарищеском матче. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со счётом 1:1. На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.

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