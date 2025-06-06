Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов рассказал, что одноклубники из «ПСЖ» интересуются новостями о сборной России

Сафонов рассказал, что одноклубники из «ПСЖ» интересуются новостями о сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что одноклубники интересуются новостями о российской национальной команде.

«После поездки во Вьетнам, где начался ураган, приехал в клуб и рассказал об этом. Некоторые в «ПСЖ» интересуются сборной России, какие там новости, но это не первые вопросы, которые они задают», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 6 июня, сборная России встречалась с Нигерией в товарищеском матче. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со счётом 1:1. На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.

Материалы по теме
Матвей Сафонов не стал предсказывать, кто выиграет РПЛ в следующем сезоне

Как Сафонова встретили на праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android