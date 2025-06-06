Результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года 6 июня

6 июня прошли шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 6 июня (время — московское):

Норвегия — Италия — 3:0;

Гибралтар — Хорватия — 0:7;

Уэльс — Лихтенштейн — 3:0;

Северная Македония — Бельгия — 1:1;

Чехия — Черногория — 2:0;

Эстония — Израиль — 1:3.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.

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