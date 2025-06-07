Сборная России поздравила Гладышева и Мелёхина с дебютом в матче с Нигерией
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Сборная России поздравила защитника «Ростова» Виктора Мелёхина и вингера московского «Динамо» Ярослава Гладышева с дебютом в составе национальной команды в матче с Нигерией. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась с ничейным счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
«Поздравляем ребят и желаем успехов и побед в национальной команде», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале сборной России по футболу.
Виктор Мелёхин появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Ярослав Гладышев вышел на замену на 61-й минуте игры. Для обоих футболистов этот матч стал первым в составе сборной России.
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