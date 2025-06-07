Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России поздравила Гладышева и Мелёхина с дебютом в матче с Нигерией

Сборная России поздравила Гладышева и Мелёхина с дебютом в матче с Нигерией
Комментарии

Сборная России поздравила защитника «Ростова» Виктора Мелёхина и вингера московского «Динамо» Ярослава Гладышева с дебютом в составе национальной команды в матче с Нигерией. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Поздравляем ребят и желаем успехов и побед в национальной команде», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале сборной России по футболу.

Виктор Мелёхин появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Ярослав Гладышев вышел на замену на 61-й минуте игры. Для обоих футболистов этот матч стал первым в составе сборной России.

Материалы по теме
«В «ПСЖ» это просто не тренируют». Карпин, Сафонов и другие герои матча России с Нигерией
«В «ПСЖ» это просто не тренируют». Карпин, Сафонов и другие герои матча России с Нигерией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android