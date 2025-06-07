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Леау сообщил руководству «Милана» о желании покинуть клуб — Плеттенберг

Леау сообщил руководству «Милана» о желании покинуть клуб — Плеттенберг
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Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау проинформировал руководство «россонери» о желании покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский гранд хочет выручить не менее € 70 млн с потенциального трансфера 25-летнего вингера. Интерес к Леау проявляет «Бавария», рассматривающая его в качестве возможной замены для Лероя Зане и Кингсли Комана. Однако на текущий момент мюнхенский клуб не готовит предложения по португальцу.

В минувшем сезоне Леау принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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