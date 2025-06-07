Сергей Юран обозначил проблему сборной России после ничьей с Нигерией
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Российский тренер Сергей Юран обозначил проблему сборной России после ничьей в товарищеском матче с Нигерией (1:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
«Сборной есть над чем задуматься. У нас нет нападающих. Дзюбе до 50 лет играть? Дайте отдохнуть парню. Кто ещё есть? Если говорить по большому счёту, то только Тюкавин есть. Но он травмирован. У нас ни больших, ни маленьких нападающих нет. В этом и вся проблема», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.
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