Сергей Юран обозначил проблему сборной России после ничьей с Нигерией

Российский тренер Сергей Юран обозначил проблему сборной России после ничьей в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

«Сборной есть над чем задуматься. У нас нет нападающих. Дзюбе до 50 лет играть? Дайте отдохнуть парню. Кто ещё есть? Если говорить по большому счёту, то только Тюкавин есть. Но он травмирован. У нас ни больших, ни маленьких нападающих нет. В этом и вся проблема», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.