Симон: надеюсь, Роналду забьёт 1000 мячей, но не желаю ему голов в матче с Испанией

Вратарь сборной Испании Унай Симон высказался о 40-летнем нападающем португальской национальной команды Криштиану Роналду в преддверии их очного матча в финале Лиги наций, который состоится в воскресенье, 8 июня.

«Он [Роналду] — пример упорного труда, многим пожертвовавшим в своей жизни ради футбола. Я не вижу себя на уровне Криштиану в 40 лет. Соревноваться с ним и противостоять ему — большая честь. Очень рад, что он продолжает забивать голы. Я надеюсь, что он забьёт тысячу голов в официальных матчах. Но, конечно, надеюсь, что он не забьёт в воскресенье», — приводит слова Симона Marca.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. На текущий момент 40-летний нападающий забил 937 мячей в карьере за клуб и сборную.

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