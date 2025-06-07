Инвестор раскритиковал гендира «Черноморца»: вместо контактов с РФС слал абсурдные письма

Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв раскритиковал работу генерального директора клуба Максима Пономарёва после недопуска команды к участию в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу из-за несоответствия стадиона требованиям лиги.

«К сожалению, клубный менеджмент в лице гендиректора продемонстрировал профнепригодность. Максим Пономарёв провалил все ключевые переговоры. Вместо предметных контактов с руководством РФС и владельцами сочинского «Фишта», который мог бы на время приютить «Черноморец», гендир слал абсурдные письма с предложениями, которые только усугубляли ситуацию», — написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

Ранее бизнесмен обвинил руководство клуба в попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге. Шишкарёв рассказал, что у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарёва перед матчем 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1) состоялся разговор с главным тренером команды Олегом Василенко и с лидерами команды. По словам инвестора, имела место попытка «манипуляции футбольным результатом».