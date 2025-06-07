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Марко Николич намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК

Марко Николич намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК
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Сербский тренер Марко Николич намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА, чтобы перейти в АЕК. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны почти согласовали контракт.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что греческий клуб готов выкупить контракт сербского тренера у ЦСКА, если сумеет договориться с самим Николичем.

Напомним, 45-летний специалист возглавил красно-синих летом 2024 года. Под руководством Николича армейцы выиграли Фонбет Кубок России. В Российской Премьер-Лиге ЦСКА финишировал на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

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