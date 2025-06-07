Экс-игрок сборной Нигерии Брайан Идову прокомментировал ничью в матче с Россией

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайн Идову поделился мнением о ничьей с нигерийской национальной команды в товарищеском матче со сборной России (1:1).

«Я думаю, Россия лучше играла и больше заслужила победу. В конце у россиян было как раз больше моментов для взятия ворот, но исполнительское мастерство чуть подвело и Мадука Окойе очень хорошо спас и выручил ребят. В конце начались какие‑то драки и моменты. Эрик Шелль, когда выпускал Олусегуна на дебют, настраивал его как будто тот выходит на войну, а не товарищескую игру. Никто не хотел проигрывать вне зависимости от того, что это товарищеская игра», — сказал Идову в эфире «Матч ТВ».

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. Мяч в свои ворота отправил защитник Нигерии Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.