«Зенит» изучает вариант с выплатой € 25 млн в качестве отступных за Жерсона — Globo

«Зенит» рассматривает возможность с выплатой отступных в размере € 25 млн за 28-летнего полузащитника «Фламенго» Жерсона. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, если сине-бело-голубые сделают это, а бразильский футболист согласится на предложенные условия по заработной плате, то руководство красно-чёрных не сможет помешать его переходу.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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