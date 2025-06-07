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«Не буду закрывать глаза на хаос и откровенный развод». Инвестор — о финансах «Черноморца»

«Не буду закрывать глаза на хаос и откровенный развод». Инвестор — о финансах «Черноморца»
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Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв высказался о растрате средств в клубе. Напомним, ранее бизнесмен обвинил руководство клуба в попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге.

«Я всегда прямо говорил: мой бизнес не будет донором для некомпетентности. Не надо путать деловые отношения с меценатством и благотворительностью. Не могу и не буду закрывать глаза на хаос и откровенный развод.
Мы готовы вкладывать, но не мириться с полной неразберихой в управлении клубом, откровенным саботажем со стороны городской администрации и позицией «давай деньги и вали отсюда», — написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

Ранее Шишкарёв рассказал, что у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарёва перед матчем 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1) состоялся разговор с главным тренером команды Олегом Василенко и с лидерами команды. По словам инвестора, имела место попытка «манипуляции футбольным результатом».

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