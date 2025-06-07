Федерико Кьеза отреагировал на слухи о возможном уходе из «Ливерпуля»

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о своём будущем. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к игроку со стороны «Милана».

«Этот сезон закончен, но я готов повторить его снова. Скоро я сяду за стол переговоров с клубом, моим агентом и семьёй, чтобы выбрать лучшее решение. Я не против остаться в «Ливерпуле».

Я хочу вернуться в состав сборной Италии. Я читал, что меня сватали во все клубы, но я ни с кем не общался напрямую. Только в самом начале я получил сообщение от Макса Аллегри с пожеланием удачи.

Он великий тренер, потому что помимо того, что он изменил мою позицию, он заставил меня понять разницу между тренером топ-клуба и команды из середины таблицы. Есть такие вещи, как харизма, чуткость и управление людьми, которым нельзя научиться в академии. Я уверен, что Макс позволит «Милану» сразу же нацелиться на скудетто», — приводит слова Кьезы Football Italia.